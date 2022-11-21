Президент ПАСЕ предупредил «лидеров в Кремле»
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс предупредил руководство РФ о наказаниях после последних ракетных атак РФ по гражданской инфраструктуре Украины. Об этом он написал в среду в своем Twitter, пишет «Европейская правда».
By today’s ongoing missile attacks on civilian infrastructure (including the maternity ward in Vilnyansk and a polyclinic in Kupyansk) Russia continuous its violations of international law. Leaders in Kremlin, beware - there will be no impunity for these crimes. @PACE_News— Tiny Kox (@PACE_President) November 23, 2022
Кокс отметил, что сегодняшними ракетными обстрелами гражданской инфраструктуры (включая роддом в Вольнянске и поликлинику в Купянске) Россия продолжает нарушать международное право.
«Лидеры в Кремле, берегитесь – эти преступления не останутся безнаказанными», - указал президент ПАСЕ.
Россия 23 ноября запустила около 70 ракет по территории Украины, сообщили в Генштабе ВСУ. Как уточнили в ведомстве, это были крылатые ракеты типа Х-101, Х-555 и «Калибр», и 51 из них сбили украинские средства ПВО. Основной целью российских обстрелов вновь стали объекты инфраструктуры. Большинство потребителей остались без электричества, нарушены подача воды и теплоснабжение. Погибли и пострадали мирные жители. Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 – уничтожено, говорится в заявлении Генштаба. Большая часть Киева осталась без электричества и воды. По словам мэра города Виталия Кличко, в результате ракетных ударов погибло трое человек.