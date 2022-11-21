ЧМ по шахматам: Азербайджан проиграл в четвертьфинале и выбыл из борьбы
В Иерусалиме продолжается командный чемпионат мира по шахматам.
Сегодня проходили четвертьфинальные матчи. Сборная Азербайджана, занявшая на групповой стадии 2-е место, играла с Испанией, которая стала 3-й на предварительной стадии.
Согласно регламенту, в четвертьфинале команды проводили по два матча. Первый завершился вничью 2:2. А во втором матче сильнее оказались испанцы – 2,5:1,5. Теймур Раджабов и Рауф Мамедов свои поединки проиграли, Гадир Гусейнов выиграл, а Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью.
Таким образом, сборная Азербайджана завершила выступление на командном чемпионате мира.