В Казахстане рабочие забастовали после оскорбления от начальника-россиянина

В Казахстане, в городе Тараз вышли бастовать рабочие предприятия «Казфосфат». Поводом стало оскорбление от начальника управления по цифровой трансформации, гражданина России Олега Куликова, который назвал работников «баранами».

По данным казахских СМИ, более 200 человек собрались на территории завода и требовали публичного извинения и увольнения Куликова. Рабочие также подняли вопросы о повышении зарплат и выплат за вредность – ее потребовали поднять на 30%. Они пожаловались на то, что им приходится покупать канцтовары и спецовку за свой счет. На место прибыл аким Тараза Бахытжан Орынбеков. Он попросил рабочих запротоколировать все вопросы и обратиться в акимат в письменном виде.

В акимате Жамбылского района сообщили, что гражданин России, с которым у рабочих возник конфликт, извинился и был уволен.