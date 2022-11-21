Есть «определенные нюансы»: Кремль о сроках заключения мирного договора между Баку и Ереваном

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-либо конкретным датам. Главное – чтобы документ был подписан и в результате оказался жизнеспособным и устойчивым документом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводят российские СМИ.

«Здесь никто не пытается приурочить подписание такого сложного договора к каким-то конкретным датам, это было бы неверно. Главное, чтобы он был подписан, и главное, чтобы он был устойчивым и жизнеспособным документом», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в данном вопросе в настоящее время все еще существуют «определенные нюансы», а урегулирование возможно во время очередных мероприятий и в других форматах.