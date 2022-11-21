Сахиба Гафарова проводит встречи в Камбодже

Находящаяся с визитом в Камбодже для участия в 43-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей Королевства Марокко Рашидом Талби Эль-Алами.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, Гафарова всесторонне проинформировала собеседника о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, в которой участвует Марокко, стоящих перед нею задачах и реализуемых под председательством Азербайджана мероприятиях, а также организационной работе по подготовке ко второй конференции Сети, которая пройдет в Манаме.

Будучи председателем Сети, добавила Гафарова, она прилагает усилия по расширению сотрудничества ПС ДН с другими межпарламентскими организациями.

Общие религиозные и культурные устои народов Азербайджана и Марокко являются значительным фактором в азербайджано-марокканских связях, росту которых также способствует особым образом и межпарламентское сотрудничество, сказала Гафарова.

Она положительно оценила деятельность групп дружбы в законодательных собраниях обеих стран. Гафарова также рассказала о проводимых на освобожденных территориях восстановительных работах, сложившейся в регионе новой ситуации. Азербайджан уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств, и ожидает такого же отношения и к себе, сказала спикер Милли Меджлиса.