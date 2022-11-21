Сахиба Гафарова проводит встречи в Камбодже
Находящаяся с визитом в Камбодже для участия в 43-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей Королевства Марокко Рашидом Талби Эль-Алами.
Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, Гафарова всесторонне проинформировала собеседника о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, в которой участвует Марокко, стоящих перед нею задачах и реализуемых под председательством Азербайджана мероприятиях, а также организационной работе по подготовке ко второй конференции Сети, которая пройдет в Манаме.
Будучи председателем Сети, добавила Гафарова, она прилагает усилия по расширению сотрудничества ПС ДН с другими межпарламентскими организациями.
Общие религиозные и культурные устои народов Азербайджана и Марокко являются значительным фактором в азербайджано-марокканских связях, росту которых также способствует особым образом и межпарламентское сотрудничество, сказала Гафарова.
Она положительно оценила деятельность групп дружбы в законодательных собраниях обеих стран. Гафарова также рассказала о проводимых на освобожденных территориях восстановительных работах, сложившейся в регионе новой ситуации. Азербайджан уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств, и ожидает такого же отношения и к себе, сказала спикер Милли Меджлиса.
В свою очередь Рашид Талби Эль-Алами выразил удовлетворение ранее состоявшимся визитом в Азербайджан. По его словам, Марокко уделяет особое внимание деятельности в рамках Движения неприсоединения и в том числе сотрудничеству в Парламентской сети, а председательство в Сети Азербайджана считает успешным.
Он отметил, что между Марокко и Азербайджаном существуют хорошие отношения, в том числе в межпарламентских связях.
Глава марокканского парламента также выразил удовлетворение взаимной поддержкой территориальной целостности Азербайджана и Марокко.