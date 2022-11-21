Абдоллахиан заверил: у Ирана нет интереса к землям Азербайджана

«Мы считаем Азербайджан и Армению соседями Ирана». Так сказал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

По словам главы МИД Ирана, ИРИ «не регулирует... отношения на основе превосходства одной из сторон над другой».

Абдоллахиан заверил, что Иран не проявляет интереса к землям соседних государств, включая Азербайджан, не зарится на них: «Однако мы четко заявили всем акторам Кавказского региона, что наше государство выразит серьезную реакцию на любые геополитические изменения в регионе».

По словам главы МИД, их заверили, что нет таких намерений. «Мы продолжаем развивать наши отношения с Азербайджаном и другими странами региона на принципах добрососедства и братства», - отметил глава МИД.