Азербайджан завоевал две медали на чемпионате мира в Болгарии

В столице Болгарии Софии проходят Всемирные соревнования возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, которые считаются неофициальным чемпионатом мира среди детей и юношей.

Сегодня азербайджанские спортсмены завоевали две медали. Али Нифталиев в возрастной категории 13-14 лет завоевал серебряную медаль, а пара Аммар Бахшалиев – Фархад Мустафаев в категории 11-12 лет стала бронзовым призером.