США обеспокоены: Россия может применить химическое оружие в Украине

Пока что у США нет никаких разведданных, доказывающих, что Россия неизбежно использует химоружие. Однако Вашингтон готовит своих союзников к такому развитию событий, а также инвестирует в системы обнаружения использования химических веществ.

В Белом доме считают, что президент РФ Владимир Путин может применить химическое оружие против Украины, если российские войска продолжат терпеть поражение. После этого он будет готов прибегнуть к ядерной конфронтации, пишет издание Politico со ссылкой на источников.

Большинство собеседников издания в Минобороны США считают, что зимой боевые действия застопорятся. Но если этого не случится и российская армия продолжит терять позиции, то Москва может рискнуть применить химическое оружие, в том числе «Новичок».

«Новичок» можно применять для массовой атаки с большим количеством жертв, сказали изданию чиновники и эксперты. Например, «Новичок» можно использовать через аэрозоль или в боеприпасах для нанесения массового ущерба. К тому же следы «Новичка» легко скрыть и западным странам будет сложнее обвинить Москву, говорят собеседники издания.

Издание отмечает, что в США давно знают, что Россия наращивает потенциал химического оружия. Осенью сенаторов проинформировали о запасах химического оружия у России и рисках его применения в Украине, рассказал изданию помощник конгрессмена.

На этом фоне администрация Байдена готовится к потенциальной химической атаке и улучшает средства ее обнаружения. Осенью Пентагон отправил группы в Восточную Европу, чтобы ознакомить военных с процедурами на случай химической или биологической атаки, рассказали Politico источники.