«Специально нанесенный Россией ущерб»: в Молдове заявили об опасной ситуации

В большей части Молдовы, как и после прошлых российских обстрелов, отключилось электричество, заявил глава молдавского МИД Нику Попеску в интервью программе BBC Newshour.

"Я вижу очень мало огней, 90% страны без электричества", - сказал Попеску, добавив, что "троллейбусы, светофоры, водопровод - отключение электричества коснулось всего. Традиционно мы импортируем электроэнергию из Украины и Румынии. В последние полтора месяца были перебои, но сегодня блэкаут намного хуже".

По словам Попеску, "это ущерб, специально нанесенный Россией. Нам необходимо электричество. Нам нужен газ. Не уверен, что нам есть, откуда их взять. Это очень опасная ситуация. Молдоване могут попытаться уехать в ЕС. Возможно, мы столкнулись с гуманитарным кризисом, который почувствует вся Европа".