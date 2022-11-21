Минобороны об очередном fake news Армении

Министерство обороны Азербайджана выступило с сообщением в связи с заявлением армянской стороны о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских позиций и ранении военнослужащего.

«Информация, распространенная Министерством обороны Армении, о том, что подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь 23 ноября примерно в 13:20, в результате чего получил ранение армянский военнослужащий, не соответствует действительности. Категорически опровергаем эту информацию», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.