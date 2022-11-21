Сербия и Косово наконец-то договорились

Белград и Косово достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с пеpеpегистpацией транспортных средств», - написал дипломат в соцсетях.

Боррель уточнил, что встреча переговорщиков состоялась в Брюсселе. Он отметил, что договоренность, достигнутая при содействии ЕС, направлена на предотвращение дальнейшей эскалации. Кроме того, принятая мера позволит сконцентрироваться на предложениях по нормализации отношений.

Ситуация в Косове обострилась после того, как местные власти потребовали от проживающих там сербов перерегистрировать все автомобили на номера с символикой непризнанной республики.