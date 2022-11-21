Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 02:37

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предупредил, что турецкая армия может начать наземную операцию против террористов РПК/ОНС, дислоцирующихся на севере Сирии. Выступая перед членами правящей «Партии справедливости и развития», президент Турции подчеркнул, что наземная операция может начаться «в самое подходящее время».

Накануне Эрдоган отметил, что в его планы не входит обсуждение планов операции на севере Сирии с президентами США и России. «Я не намерен получать разрешение от этих стран», - сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос журналиста. Напомним, что на прошлой неделе ВВС Турции провели крупномасштабную операцию «Коготь меча» на севере Сирии и Ирака, в ходе которой нанесли серию мощных ударов по позициям РПК и связанных с ней курдских группировок на севере Сирии, в числе которых была также организация «Сирийские демократические силы». После этой операции США и Россия призвали Анкару воздержаться от нагнетания напряженности в регионе и не форсировать проведение наземной операции. Что же касается реакции президента Сирии Башара Асада, то он предпочел хранить молчание, что, в целом, было ожидаемо.

Дело в том, что Башар Асад, который, естественно, не хочет военного вмешательства Турции на севере своей страны, в то же время, совсем не против нанесения чужими руками ударов по курдским формированиям в этом регионе. Главным образом, потому, что оппозиционные его режиму вооруженные формирования «Сирийских демократически сил», или РПК/ОНС, отказываются говорить с Дамаском о полном восстановлении сирийского суверенитета в регионе, пытаясь де-факто сохранить существование курдской автономии. Тем временем, американское агентство Associated Press со ссылкой на ливанского политика, который регулярно встречается с представителями правительства Сирии, сообщает, что несколько дней назад Эрдоган направил Башару Асаду предложение, в котором призвал его развернуть армию Сирии в районах, контролируемых курдами, чтобы не дать боевикам РПК/ОНС вывозить и продавать сирийские нефть и газ. Одновременно Эрдоган выразил готовность способствовать возвращению на родину миллионов сирийских беженцев, находящихся в Турции. Сообщается также, что в предложении Эрдогана, направленного в Дамаск с представителями Ирана, президент Турции заявил, что готов направить в столицу Сирии для ведения переговоров высокопоставленную турецкую делегацию. Судя по информации Associated Press, президент Башар Асад в ответ предложил провести переговоры между делегациями в «третьей стране».

В беседе с корреспондентом Associated Press неназванный турецкий источник на вопрос, выступает ли Иран посредником между Сирией и Турцией, ответил отрицательно. Тот же источник сообщил, что не Иран, а Россия «подтолкнула» Турцию к поиску общего языка с режимом Асада, хотя на данный момент прогресса в переговорах нет. Мазлум Абди, командующий подразделениями «Сирийских демократических сил», заявил в интервью курдскому агентству Rudaw, что одних только деклараций России, выступающей против наземной операции Турции, явно недостаточно. По его словам, Москва, которая полностью контролировала воздушное пространство над районами, пораженными ВВС Турции, никак не препятствовала туркам.