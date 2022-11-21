Лукашенко уверен, что ОДКБ «не рухнет»

Президент Беларуссии Александр Лукашенко заявил в Ереване о нерушимости ОДКБ, но при этом подчеркнул, что будущее организации напрямую может зависеть от результата войны в Украине.

Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, он отметил, что в последнее время появляются мнения о том, что жизнь и судьба ОДКБ зависят от исхода войны в Украине. «Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет… И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему… Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», - сказал белорусский лидер.

В этой связи он подчеркнул, что «...не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно».