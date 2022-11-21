Шольц: Россия должна прекратить убивать...

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию немедленно прекратить атаки на мирное население Украины, передает Deutsche Welle.

"Этот бомбовый террор против гражданского населения должен прекратиться, и немедленно", - заявил он.

Канцлер Германии подчеркнул, что Россия больше не может выиграть эту войну на поле боя, должна прекратить убивать и открыть путь для мирных переговоров.

Украинские военные сообщили, что в среду, 23 ноября, по территории Украины было выпущено 67 ракет, 51 из которых удалось сбить. 30 ракет было выпущено только по Киеву. В результате ударов по Украине погибли по меньшей мере 10 человек, более 30 были ранены.