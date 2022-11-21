Леонид Швец, автор haqqin.az 03:15

Прошло уже две недели после того, как российские войска покинули Херсон и ушли с правого берега Днепра, а Владимир Путин не проронил по этому поводу ни единого слова. Это при том, что многие эксперты ожидали после сдачи Херсона самых опасных реакций Кремля, вплоть до применения ядерного оружия в ответ на потерю территории, объявленной некоторое время до этого частью Российской Федерации. Ничего эдакого, однако, не произошло. Больше того, Путин, похоже, пытается делать вид, что вообще ничего особенного не случилось. Он дистанционно открывает комплекс по выращиванию индюшатины, дает добро на спуск ледокола, отправляется в Ереван в попытке оживить полумертвую ОДКБ и собирается принять участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Для желающих узнать, что там в Украине, президент сообщает, что Российская Федерация проработает с ООН вопрос возобновления поставок аммиака по маршруту Тольятти – Одесса, будто мобилизованные из Тольятти не направляются сейчас убивать людей из Одессы. Кремль явно колеблется между двумя крайностями. С одной стороны, нужно успокоить людей, которые встревожены долгим отсутствием каких-то победных новостей с украинского фронта и уже готовы задавать неприятные вопросы о том, почему все не так прекрасно, как им обещали. Спокойствие Путина, его показная включенность в управленческую рутину должны служить сигналом народу, что все идет пусть и не по плану, как долго всех уверяли, но ничего страшного и непоправимого не случилось. Парадоксальным образом тому, что россияне не стали в массовом порядке оплакивать утрату свежеприобретенного Херсона, поспособствовала мобилизация: это более важное событие просто перебило пропагандистскую волну по поводу прироста России новыми «исконными землями», а потому и скорая потеря того, приобретение чего не было ярко пережито, не стала каким-то трагическим событием.

С другой стороны, необходимость переломить ситуацию в так неудачно складывающейся для России войне вынуждает, наоборот, поднимать градус внутренней истерии. Об этом говорил и замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, который запустил тезис, что войну можно будет выиграть только в том случае, если она станет «народной». Но, видимо, эта позиция не была поддержана сверху, поскольку не только народной, но и просто войной украинскую «спецоперацию» официально все еще называть запрещается. Видимо, из тех же соображений не пугать народ неприятностями. Эта двойственность вызывает большое неудовольствие «партии войны», которая расцвела после 24 февраля, а до того складывалась вокруг интервенции на Донбасс. Готовность Путина покончить с Украиной их сильно приободрила, но последующие провалы крайне ожесточили. Они самые большие поборники уничтожения гражданской инфраструктуры Украины, поскольку видят в этом свидетельство серьезности намерений верховного главнокомандующего. Но сдача Херсона, как перед этим позорное бегство из Харьковской области, превратила эту воинственную публику в жестких критиков действий военного руководства, а некоторых – и руководства политического.

После сентябрьского отступления их постарались укоротить: в частности, исчез из информационного пространства Игорь Стрелков-Гиркин, лидер мнений в этой среде. Сейчас пожаловался на то, что с ним провели работу «сверху» и фактически велели закрыть рот, Владимир Романов, ведущий популярного телеграм-блога «Romanov-light». «Самое главное, их раздражает повестка безвольности Главного Пенсионера, - пишет Романов. – Страна готова воевать. Фронт поддерживается всей страной. Гражданам нужна только Победа. Окончательный разгром противника. А ему очевидно нужны только договорняки. Значит пора заканчивать со всей этой движухой. Плюшивых (видимо, плюшевых – ред.) и без меня хватает – вон одни военкоры ура-патриоты, у которых все гладко, а потом «ой, а как там получилось, что кругом п…ц, ну надо потерпеть, значит и отнестись с пониманием». (Сохранены правописание и пунктуация оригинала). Владимир Путин известный приверженец гибридной войны, когда она ведется неочевидными методами, а слова, которые говорятся на публику, радикально отличаются от действий. Сейчас в Украине идет война самая настоящая, не оставляющая серой зоны неоднозначных толкований, и для внешних игроков перестала играть роль путинская гибридность: чистое зло ни с чем не перепутаешь.