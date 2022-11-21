США известны «мотивы Путина»

Президент РФ Владимир Путин, отдавая приказы о массированных ракетных обстрелах Украины, намерен «сравнять с землей энергетическую инфраструктуру» этой страны, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза организации, экстренно созванного по запросу Украины.

«Мотивы Путина ясны. Он решил, если не может захватить Украину силой, то попытается ее заморозить. Если ему это удастся, миллионы украинцев будут без электроэнергии, без воды, без отопления в холодные зимние месяцы. Еще большее количество населения будет вынуждено уехать из своих домов», - сказала американский дипломат, которую цитируют украинские СМИ.

Томас Гринфилд отметила, что Москва использует негуманную стратегию. «Это нападение на критически важную инфраструктуру, это позорная эскалация и без того жестокой и неоправданной войны России. Ракетные атаки РФ также приводят к угрозам АЭС», - подчеркнула постпред.

Дипломат добавила, что нужно сделать все возможное, чтобы поддержать народ Украины. «Путин, кажется, считает, что его жестокая кампания ослабит решимость украинского народа. Но он опять же глубоко ошибается. Несмотря на темноту, которую несет Путин, Украина и в дальнейшем будет защищать свою свободу, суверенитет и демократию. И США и наши союзники и в дальнейшем будут поддерживать Украину так долго, как это потребуется», - подытожила Томас-Гринфилд.