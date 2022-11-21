Древние вирусы извлекли из вечной мерзлоты: у человека к ним нет иммунитета

Семь древних вирусов, которые были извлечены из сибирской вечной мерзлоты (из местности возле устья реки Лена, в Якутской области и на Камчатке), реанимировали ученые из французского университета Экс-Марсель, передают российские СМИ.

Как следует из препринта исследования, опубликованного в репозитории bioRxiv, в лаборатории ученые культивировали образцы вирусов для дальнейшего изучения и секвенирования вирусного генома. Четыре вируса принадлежат к семейству Pandoraviridae, ранее они не были открыты. Остальные три вируса принадлежат к семействам Mimiviridae и Pithoviridae.

Самый молодой из этих вирусов пробыл в условиях вечной мерзлоты в течение 27 тыс. лет, самый старый, рекордсмен среди реанимированных вирусов, – 48,5 тыс. лет. При этом все они могут оставаться заразными.

Как отмечают вирусологи, постепенное потепление климата заставляет ледники и вечную мерзлоту таять. Это может высвободить и возродить к жизни неизвестные современной науке древние вирусы, против которых у людей нет иммунитета. Именно этим обусловлена необходимость их превентивного исследования.