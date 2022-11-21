И вот как отреагировал на это фото голкипер « Карабах а» и сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев.

Вратарь опубликовал фото футболистов сборной Германии, сделанное перед матчем чемпионата мира-2022 против Японии (1:2). На коллективной фотографии немцы прикрыли свои рты руками. Это они сделали в знак протеста против ФИФА, запретившей сборным носить радужную повязку One Love в поддержку секс-меньшинств.

11 петухов. Так Магомедалиев назвал футболистов Бундестим. Что означает в данном контексте слово «петух», думается, объяснять не стоит.

Если бы что-то подобное выставил заурядный болельщик, высказывая тем самым свое отношение к теме ЛГБТ, то на это никто не обратил бы внимание. Однако, когда такое постит футболист сборной Азербайджана и ведущего клуба страны, постоянно представляющий ее на международной арене, - это выглядит как минимум неуместно.

Фактически Шахрудин в своем Инстаграме, где у него около 80 тысяч подписчиков, оскорбил футболистов сборной Германии. Да, каждый имеет право высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. Но можно ли переходить на личности, да еще когда ты являешься публичной персоной?

В ФИФА уже заявили, что не будут применять дисциплинарные санкции в адрес сборной Германии. А будет ли наказан Магомедалиев? Интересно, как отреагирует на этот поступок руководство «Карабаха» и, в частности, главный тренер Гурбан Гурбанов, который вряд ли одобрит подобные действия собственного футболиста? Или как АФФА оценит публикацию вратаря сборной Азербайджана, совсем недавно сыгравшего за нее против Молдовы и Северной Македонии?

Стоит напомнить, что именно после грубейших ошибок Шахрудина Магомедалиева в играх с чешской «Викторией» и французским «Нантом» «Карабах» сначала не попал в групповой раунд Лиги чемпионов, а затем вылетел из Лиги Европы. Так может, лучше уделять больше внимания своей собственной игре, чем рукам и ртам игроков сборной Германии?