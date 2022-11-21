В Баку отец ранил ножом тещу и сына и перерезал себе горло

Сотрудники полиции привлекли к ответственности мужчину 1990 года рождения по подозрению в нанесении ножевых ранений. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Отметим, что инцидент был зафиксирован вечером 23 ноября. Житель Евлахского района Саги Керимов ранил 46-летнюю тещу и 2-летнего сына, а затем перерезал себе горло. С.Керимову оказали первую помощь и задержали.