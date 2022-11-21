Турция атаковала российскую базу в Сирии

Утром 24 ноября вооруженные силы Турции атаковали район российской базы в сирийском городе Тель-Тамар. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на источники.

Известно, что удар наносился при помощи беспилотников. Целью турецкой стороны стали объекты курдских боевиков PKK.

Во время атаки турецких дронов российских военных не было на своем объекте: они покинули базу до ударов, а после завершения операции турецкой армии вернулись назад.

«Машины российской армии, отмеченные буквой «Z», вернулись на свои базы после того, как турецкие БПЛА завершили свою операцию в регионе», - говорится в сообщении.