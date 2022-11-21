Американские аналитики: Кремль пытается сбить с толку Запад

Кремль частично затеняет свои цели по Украине с целью ввести в заблуждение западные страны и заставить их посадить Киев за стол переговоров. Об этом заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW) в новой сводке о положении дел на фронте.

Москва стремится заставить Киев просить о мире. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 21 ноября заявил, что смена действующей власти в Украине не является целью российской "специальной военной операции". Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин "уже говорил об этом", хотя сам Путин говорил прямо противоположные вещи.

Эксперты уверены, что затуманивание Кремлем своих целей, скорее всего, рассчитано на западную аудиторию. Один из "военкоров" в ответ на заявление Пескова саркастически заметил, что Россия ведет войну без четкой цели.