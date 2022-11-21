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Новый год уже здесь, и если Вы рассматриваете решение Cubics в качестве подарка для себя и своей компании, значит, Вы на верном пути. Переход с другой ERP-системы на Cubics может быть больше похож на кошмар, чем на подарок. Но вот новость: Вы будете рады услышать, что весь процесс перехода намного проще, чем Вы это себе можете представить.

Все, что вам нужно сделать, это оставить запрос на сайте https://cubics.technology/ и довериться команде Cubics. Бизнес-процессы будут разработаны для новой системы Cubics BMS ровно так, как Вы это желаете увидеть. Мы хотим поделиться 4 самыми простыми способами переключения для тех, кто уже решил выбрать Cubics или думает об этом. Перенос данных выполняется за клик

Cubics BMS - это решение, которое разрабатывается со всеми необходимыми инструментами, включая специальную опцию для точного переноса Ваших данных из Вашей старой ERP-системы. После того, как определенные данные экспортируются из старого программного обеспечения, например, в виде файла *.csv или *.xlsx, Вы можете выполнить процесс импорта данных самостоятельно или доверить это специалистам Cubics. Просто нажмите кнопку «Импорт» и данные волшебным образом будут скопированы в Вашу новую систему Cubics BMS. Старый добрый CRM

Все мы знаем, что CRM - это сердце любой компании. Переход на систему Cubics BMS не означает, что Вы должны целиком и полностью забыть Вашу старую систему. После принятия данного решения Вы сможете перенести любую информацию из своей старой CRM: - Контакты - Компании - Телефонные номера - Адреса электронной почты - Историю общений и т.д. Кроме того, Cubics позволяет упорядочить данные CRM массово или в индивидуальном порядке, добавляя определенные поля или теги. Склад в «новом доме»

Что мы подразумеваем под «в новом доме»? Вы уже добавили товары и услуги в старую систему? Не волнуйтесь! Cubics поможет и с этим. Пока команда Cubics проводит так называемые «Воркшопы» для получения подробной информации о бизнес-процессах и создания технического задания, Вы можете заняться оптимизацией продуктов и услуг, чтобы подготовить их к экспорту из старой системы. Не беспокойтесь о количестве продуктов или услуг, а также о хранилище. Cubics обеспечит Вас необходимым объемом памяти и Вы можете загружать столько продуктов или услуг, сколько захотите. Сила интеграции