Россия накапливает запасы химического оружия

Если российская армия начнет терять позиции в Украине, Москва может применить химическое оружие на украинской территории. В этом уверены представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их словам, у Вашингтона нет никаких разведывательных данных, доказывающих, что такая атака в Украине неминуема. Многие представители Пентагона считают, что в зимние месяцы боевые действия замедлятся и ни одна из сторон не сможет отвоевать значительные территории.

Несмотря на это, американские чиновники уверены, что при потере важных позиций на поле боя или большого провала российской армии Москва может прибегнуть к использованию химического оружия.