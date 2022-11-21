Россия накапливает запасы химического оружия
Если российская армия начнет терять позиции в Украине, Москва может применить химическое оружие на украинской территории. В этом уверены представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По их словам, у Вашингтона нет никаких разведывательных данных, доказывающих, что такая атака в Украине неминуема. Многие представители Пентагона считают, что в зимние месяцы боевые действия замедлятся и ни одна из сторон не сможет отвоевать значительные территории.
Несмотря на это, американские чиновники уверены, что при потере важных позиций на поле боя или большого провала российской армии Москва может прибегнуть к использованию химического оружия.
По словам одного из чиновников, в такой атаке могут быть использованы вещества, которые легко скрыть, что затруднит возложение вины на Россию. Эксперты осведомлены, что некоторые химикаты могут быть использованы для атаки с массовыми жертвами – их можно превратить в аэрозоль или использовать в боеприпасах для нанесения ущерба большой группе людей.
Соединенные Штаты полагают, что Россия вкладывает средства в наращивание своего потенциала химического оружия. По словам помощника члена американского Конгресса, с которым поговорили журналисты, осенью этого года сенаторы были проинформированы о запасах химического оружия в России и существующей в связи с этим угрозе Украине.