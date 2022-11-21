Первый замглавы СГБ о переброске военной техники в Карабах

Реваншистские силы в Армении всеми силами пытаются помешать работе, проводимой в направлении нормализации отношений между двумя странами, заявил первый заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, генерал-лейтенант Джейхун Шадлинский на конференции, сообщают местные СМИ.

Как отметил Шадлинский, вызывает озабоченность тот факт, что Армения выделяет средства на вооружение и строительство армии, превышая свои финансовые возможности, пытается закупать современное вооружение и военную технику у различных зарубежных стран, всеми возможными способами стремится отсрочить подписание мирного соглашения.

По его словам, особого внимания заслуживает переброска военной техники на территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и создание там условий для проведения различных провокационных акций.