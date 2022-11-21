Первый замначальника СГБ: Спецслужбы Ирана ведут активную подрывную деятельность против Азербайджана

Спецслужбы Ирана ведут активную разведывательно-подрывную деятельность против Азербайджана, сказал первый заместитель начальника Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Джейхун Шадлинский в ходе конференции "Опыт Отечественной войны", проходящей в Баку. Об этом сообщают местные СМИ.

Он рассказал о решительных мерах, принимаемых в этом направлении.