Университет обороны: Азербайджан сократил зависимость от российского оружия

Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности, ставшей традиционной для многих бывших советских республик, в том числе закупая и применяя нетрадиционные до сих пор средства ведения войны, заявил ректор Национального университета обороны, генерал-лейтенант Гейдар Пириев, сообщают местные СМИ.

Этими средствами стали беспилотники, применяемые для обнаружения и уничтожения систем ПВО противника малой и средней дальности, для разведки и для атаки и уничтожения боевой техники и живой силы противника.

«Для уничтожения принадлежащих врагу складов оружия и ракетных систем дроны-камикадзе израильского производства «Хароп» являются одними из самых современных БПЛА этой категории. В частности, эти беспилотники успешно использовались при выводе из строя ракетных систем С-300. Неоспорима роль «Байрактара ТБ-2» производства оборонной промышленности Турции. Только за первые две недели войны Вооруженные Силы Азербайджана уничтожили 60 систем ПВО (в основном 9K33 Osa и 9K35 Strela), принадлежащих армянской армии. Таким образом, Азербайджан, сумев диверсифицировать закупки оружия, смог сократить зависимость от российской оружейной промышленности, ставшей традиционной во многих странах бывшего Советского Союза», - заявил Г.Пириев.