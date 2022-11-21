Космический телескоп Джеймс Уэбб смог сделать детальное изображение экзопланеты WASP-39 b и показать молекулярный и химический профиль неба далекого мира. Снимками поделилось NASA.

Новые изображения Уэбба предоставили ученым полное меню атомов, молекул и даже признаков активной химии и облаков на планете. WASP-39b относится к классу газовых гигантов и вращается вокруг звезды в созвездии Девы. Она стала известна в конце августа 2022 года, когда телескоп JWST обнаружил в ее атмосфере углекислый газ — впервые в истории изучения космоса за пределами Солнечной системы.

Группа высокочувствительных инструментов телескопа Джеймс Уэбб была направлена на атмосферу WASP-39 b, «горячего Сатурна» (планеты такой же массивной, как Сатурн, но с более узкой орбитой, чем Меркурий), вращающейся вокруг звезды на расстоянии около 700 световых лет.

«Мы наблюдали экзопланету с помощью нескольких инструментов, которые вместе обеспечивают широкий диапазон инфракрасного спектра и множество химических отпечатков пальцев, недоступных до (этой миссии – ред.). Подобные данные меняют правила игры», — сказала астроном из Калифорнийского университета в Санта-Крус Натали Баталья.