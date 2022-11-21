«Джеймс Уэбб» расшифровал атмосферу далекой экзопланеты ФОТО
Космический телескоп Джеймс Уэбб смог сделать детальное изображение экзопланеты WASP-39 b и показать молекулярный и химический профиль неба далекого мира. Снимками поделилось NASA.
Новые изображения Уэбба предоставили ученым полное меню атомов, молекул и даже признаков активной химии и облаков на планете. WASP-39b относится к классу газовых гигантов и вращается вокруг звезды в созвездии Девы. Она стала известна в конце августа 2022 года, когда телескоп JWST обнаружил в ее атмосфере углекислый газ — впервые в истории изучения космоса за пределами Солнечной системы.
Группа высокочувствительных инструментов телескопа Джеймс Уэбб была направлена на атмосферу WASP-39 b, «горячего Сатурна» (планеты такой же массивной, как Сатурн, но с более узкой орбитой, чем Меркурий), вращающейся вокруг звезды на расстоянии около 700 световых лет.
«Мы наблюдали экзопланету с помощью нескольких инструментов, которые вместе обеспечивают широкий диапазон инфракрасного спектра и множество химических отпечатков пальцев, недоступных до (этой миссии – ред.). Подобные данные меняют правила игры», — сказала астроном из Калифорнийского университета в Санта-Крус Натали Баталья.
Набор открытий после получения снимков WASP-39 b подробно описан в пяти новых научных статьях, три из которых находятся в печати, а две находятся на рассмотрении. Среди беспрецедентных открытий — первое обнаружение в атмосфере экзопланеты двуокиси серы (SO 2), молекулы, образующейся в результате химических реакций, вызванных высокоэнергетическим светом родительской звезды планеты. На Земле аналогичным образом создается защитный озоновый слой в верхних слоях атмосферы. В атмосфере планеты также обнаружили натрий (Na), калий (K), углекислый газ (CO 2) и водяной пар (H 2 O).
«Мы впервые видим конкретные доказательства фотохимии — химических реакций, инициируемых энергичным звездным светом — на экзопланетах. Я вижу в этом действительно многообещающую перспективу для улучшения нашего понимания атмосфер экзопланет с помощью (этой миссии – ред.)», — сказал исследователь из Оксфордского университета в Соединенном Королевстве Шан-Мин Цай.