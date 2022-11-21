Арестована племянница Хаменеи

Арестована племянница высшего руководителя Ирана Али Хаменеи, правозащитница Фарида Мурадхани, сообщил ее брат Махмуд Мурадхани в своем твиттере.

По словам Фарида Мурадхани, его сестра была арестована и доставлена в тюрьму 23 ноября, когда ехала в прокуратуру.

Активистка гражданского общества Ф.Мурадхани была арестована в Тегеране 13 января этого года Министерством информации, безопасности и разведки Ирана (ETTELAAT) и временно освобождена в мае под залог в размере 10 млрд туманов и с ограничением на выезд из провинции Тегеран до окончания периода расследования.

За несколько месяцев до ареста Ф.Мурадхани запустила кампанию в поддержку заключенных.

В июне 2018 года она также была арестована после посещения города Сенендеджа и встречи с семьей политзаключенного Рамина Гусейна Панахи, казненного за деятельность против Исламской Республики.