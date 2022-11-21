Страны Евросоюза не договорились

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать общую позицию по введению потолка цен на российскую нефть, поэтому переговоры будут продолжаться. Это подтвердила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет Politico.

"Да, это так, переговоры будут продолжаться", - заявила она журналистам в ответ на просьбу подтвердить неудачу первой встречи послов Евросоюза по обсуждению потолка цен на российскую нефть.

Агентство Bloomberg 23 ноября сообщило, что переговоры стран-членов ЕС о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. По словам источников, Польша и страны Балтии отвергли предложение Европейской комиссии об установлении цены на нефть из России на уровне $65 за баррель, поскольку сочли такое предложение ЕК "слишком щедрым" для Москвы. Польша требует установить цену на российское сырье на уровне $30 за баррель. Ряд других стран с развитым судоходством, в том числе Греция и Мальта, не хотят, чтобы цена на российское топливо опускалась ниже $70 за баррель.