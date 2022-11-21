В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год проводятся командно-штабные учения с соединениями Сухопутных войск, сообщили в Минобороны.

Задействованные в учениях соединения и части приведены в различную степень боевой готовности, выведены в запасные районы и районы предназначения, обеспечено развертывание на территории органов управления.

Деятельность подразделений по выполнению задач уточняется на карте, заслушиваются отчеты о принятых командирами решениях.

Основной целью проведения командно-штабных учений является повышение управленческих способностей командиров и навыков принятия ими оперативных решений при приведении подразделений в различную степень боевой готовности, а также совершенствование деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями.

Военнослужащие успешно выполняют поставленные в ходе учений задачи.