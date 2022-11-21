Симонян: Постсоветская модель развития армии себя не оправдывает

Постсоветская модель развития вооруженных сил себя не оправдывает, Армения уже «сделала нужные выводы», заявил спикер парламента Армении Ален Симонян на брифинге.

По его словам, Ереван «уже предпринимает действенные шаги, чтобы изменить ситуацию».

Симонян также подчеркнул, что «слабость постсоветской модели армии доказывают боевые действия с Азербайджаном».