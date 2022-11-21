Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов фото; новость дополнена 13:32

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты апостольского нунция Ватикана в Азербайджане Марека Солчинского, сообщил официальный сайт главы государства.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Молдовы в Азербайджане Александра Есауленко, сообщает официальный сайт главы государства.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Ливия в Азербайджане Али Салема Насера.