Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов фото; новость дополнена 13:32
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты апостольского нунция Ватикана в Азербайджане Марека Солчинского, сообщил официальный сайт главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Молдовы в Азербайджане Александра Есауленко, сообщает официальный сайт главы государства.
Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Ливия в Азербайджане Али Салема Насера.