Пашинян получил от Путина сигнал по восстановлению железной дороги с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил от президента РФ Владимира Путина позитивный сигнал в вопросе восстановления железной дороги с Азербайджаном.

"В ходе переговоров с президентом России мы получили определенные сигналы или сообщения. Это значит, что может быть значительная и серьезная возможность того, что мы вернемся к работам по восстановлению железной дороги. Речь о дороге Горадиз - Мегри - Ордубад - Ерасх (Араздеен - ред.)", - сказал Пашинян на заседании правительства, передают армянские СМИ.

Пашинян при этом указал, что относится к этой теме с "умеренным оптимизмом".

Правительство Армении ранее заявляло о планах по восстановлению 45 км отрезка железной дороги. По предварительным оценкам экспертов, индикативная стоимость восстановления отрезков железнодорожных путей, проходящих по территории Армении, составит порядка $200 млн.