В Турции задержали граждан Азербайджана

Полиция турецкого города Мугла задержала 4 человек по подозрению в мошенничестве, двое из них – граждане Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу.

Задержанных подозревают в совершении в общей сложности 44 фактов мошенничества посредством сайтов объявлений. В ходе обыска в доме, где проживали азербайджанцы, было обнаружено большое количество банковских карт, ноутбуков, мобильных телефонов, сим-карт, на их банковских счетах также оказалось 238 тыс. лир.