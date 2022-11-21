На фоне протестов армяне Ирана поддержали муллу и фундаментализм
Совет армянской общины в Иране поддержал власти Исламской Республики на фоне беспорядков, протестов в стране, сообщили иранские СМИ.
"Мы вместе с последователями других религий и этносов этой святой земли на стороне строя и властей ИРИ, и требуем стабильности, безопасности страны, привлечения к ответственности виновных в преступлениях и нарушениях общественной безопасности", - говорится в заявлении Совета.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!