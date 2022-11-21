Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:51

Турецкий фондовый рынок в этом году демонстрирует лучшие в мире показатели по доходности, сообщает Bloomberg. Как передает агентство, индекс Borsa Istanbul 100 за этот год вырос на 150% в лирах и на 80% в долларовом эквиваленте. И это является лучшим результатом с 1999 года. Трудно понять, как удается Анкаре достигать больших успехов в разных сферах экономики, когда инфляция в стране превышает 80%, а национальная валюта – лира – продолжает терять свой вес: за 1 доллар сегодня дают 18,61 лиры. Едва ли не по всему миру эксперты говорят о тяжелом финансовом состоянии страны и прогнозируют скорый обвал турецкой экономики. Но вопреки этим прогнозам турецкая экономика в целом развивается, причем развитие затрагивает все ее сферы.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, не считаясь с научными и проверенными временем основами монетарной науки, продолжает снижать курс лиры, вызывая критику и гнев мировых финансовых лидеров, в том числе финансовой элиты собственной страны. Мировые финансовые институты предупреждают Анкару об опасности такой политики, ссылаясь на то, что подобное противодействие научно обоснованным теориям может и должно привести к экономическому краху. Но Эрдоган упорно и уже не первый год продолжает свою линию, при этом реальная экономика растет высокими темпами, но такими же темпами падает курс лиры, вызывая одну из самых высоких в мире инфляций. При этом в таких, казалось бы, невыносимых финансовых условиях турецкие акции в этом году демонстрируют лучшие в мире показатели. Таков наглядный результат монетарной политики турецких властей, которые, в отличие от руководства большинства стран, снижают ставку рефинансирования ценных бумаг и совмещают экономический взлет с высокими показателями инфляции. И это отмечает не только Bloomberg, но и многие другие эксперты. Прогнозируется при этом, что высокая доходность турецких акций может сохраниться до середины 2023 года. Приведем наглядный пример осуществления неординарной финансовой политики Эрдогана.

Последняя миссия Международного валютного фонда вновь призвала Турцию ужесточить денежно-кредитную политику и предоставить своему Центробанку большую независимость. Такие шаги помогут существенно снизить инфляцию, а со временем – восстановить валютные резервы, которые резко сократились за минувшие годы из-за рыночных интервенций и после декабрьского валютного кризиса. За последние три месяца турецкий Центробанк снизил свою учетную ставку в общей сложности на 350 базисных пунктов, скоро ожидается очередное снижение. Инфляция в годовом исчислении выросла в октябре до рекордных 85,5%, в то время как лира, упавшая на 44% по отношению к доллару в прошлом году, потеряла еще 29% в нынешнем. Однако Центробанк Турции, которому Эрдоган и не думает предоставлять свободу действий, занял совершенно противоположную позицию. Центробанк сообщил руководителям банков, что будет решительно продолжать политику регулирования рынка, хотя эта политика и подвергалась критике со стороны банковского сектора. Он ужесточил контроль над рынками иностранной валюты, облигаций, кредитов и депозитов, приняв ряд мер, которые обеспечат финансовую стабильность. Это привело к снижению эталонной доходности 10-летних облигаций с 26% до 10,5%. Прогнозируется, что турецкие банки, которые сейчас получают рекордную прибыль, столкнутся с болезненным снижением доходности в следующем году, поскольку жесткие правила не позволяют сохранять рыночный баланс.