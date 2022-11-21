Трудно понять успех Эрдогана наш комментарий

Эльнур Мамедов, отдел экономики

Турецкий фондовый рынок в этом году демонстрирует лучшие в мире показатели по доходности, сообщает Bloomberg. Как передает агентство, индекс Borsa Istanbul 100 за этот год вырос на 150% в лирах и на 80% в долларовом эквиваленте. И это является лучшим результатом с 1999 года.

Трудно понять, как удается Анкаре достигать больших успехов в разных сферах экономики, когда инфляция в стране превышает 80%, а национальная валюта – лира – продолжает терять свой вес: за 1 доллар сегодня дают 18,61 лиры.

Едва ли не по всему миру эксперты говорят о тяжелом финансовом состоянии страны и прогнозируют скорый обвал турецкой экономики. Но вопреки этим прогнозам турецкая экономика в целом развивается, причем развитие затрагивает все ее сферы.

Трудно понять, как удается Анкаре достигать больших успехов в разных сферах экономики, когда инфляция в стране превышает 80%, а национальная валюта – лира – продолжает терять свой вес: за 1 доллар сегодня дают 18,61 лиры

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, не считаясь с научными и проверенными временем основами монетарной науки, продолжает снижать курс лиры, вызывая критику и гнев мировых финансовых лидеров, в том числе финансовой элиты собственной страны.

Мировые финансовые институты предупреждают Анкару об опасности такой политики, ссылаясь на то, что подобное противодействие научно обоснованным теориям может и должно привести к экономическому краху. Но Эрдоган упорно и уже не первый год продолжает свою линию, при этом реальная экономика растет высокими темпами, но такими же темпами падает курс лиры, вызывая одну из самых высоких в мире инфляций.

При этом в таких, казалось бы, невыносимых финансовых условиях турецкие акции в этом году демонстрируют лучшие в мире показатели. Таков наглядный результат монетарной политики турецких властей, которые, в отличие от руководства большинства стран, снижают ставку рефинансирования ценных бумаг и совмещают экономический взлет с высокими показателями инфляции. И это отмечает не только Bloomberg, но и многие другие эксперты. Прогнозируется при этом, что высокая доходность турецких акций может сохраниться до середины 2023 года.

Приведем наглядный пример осуществления неординарной финансовой политики Эрдогана.

Казалось бы, в таких невыносимых финансовых условиях турецкие акции в этом году демонстрируют лучшие в мире показатели

Последняя миссия Международного валютного фонда вновь призвала Турцию ужесточить денежно-кредитную политику и предоставить своему Центробанку большую независимость. Такие шаги помогут существенно снизить инфляцию, а со временем – восстановить валютные резервы, которые резко сократились за минувшие годы из-за рыночных интервенций и после декабрьского валютного кризиса.

За последние три месяца турецкий Центробанк снизил свою учетную ставку в общей сложности на 350 базисных пунктов, скоро ожидается очередное снижение. Инфляция в годовом исчислении выросла в октябре до рекордных 85,5%, в то время как лира, упавшая на 44% по отношению к доллару в прошлом году, потеряла еще 29% в нынешнем.

Однако Центробанк Турции, которому Эрдоган и не думает предоставлять свободу действий, занял совершенно противоположную позицию. Центробанк сообщил руководителям банков, что будет решительно продолжать политику регулирования рынка, хотя эта политика и подвергалась критике со стороны банковского сектора. Он ужесточил контроль над рынками иностранной валюты, облигаций, кредитов и депозитов, приняв ряд мер, которые обеспечат финансовую стабильность. Это привело к снижению эталонной доходности 10-летних облигаций с 26% до 10,5%. Прогнозируется, что турецкие банки, которые сейчас получают рекордную прибыль, столкнутся с болезненным снижением доходности в следующем году, поскольку жесткие правила не позволяют сохранять рыночный баланс.

Когда Эрдогану что-то надо, он умеет этого добиваться

Но экономическая программа правительства отдает приоритет низким процентным ставкам и направлена на увеличение занятости, инвестиций и экспорта. Все это преследует цель превратить хронический дефицит счета текущих операций Турции в профицит. Понятно при этом, что платежный баланс и счет текущих операций показывают самые важные экономические показатели страны – все, что в денежном выражении приходит в страну и что уходит из нее. В этом смысле приходится признать, что и дефицитный платежный баланс, и счет текущих операций не делают чести Турции, претендующей на роль одной из лучших экономик в мире.

Но то же самое можно сказать и об уровне инфляции, и о курсе нацвалюты. Не следует полагать, впрочем, что эти проблемы Эрдогану безразличны. Нет, он многое делает для обуздания инфляции, часто привлекая с этой целью средства инвестиционных фондов богатых арабских стран. Вот и сегодня Саудовская Аравия рассматривает возможность размещения 5 млрд долларов в Центробанке Турции, что поддержало бы истощенные валютные резервы Анкары, ведь только с марта по сентябрь текущего года страна была вынуждена потратить не менее 17,9 млрд долларов на валютные интервенции с целью поддержки лиры.

Впрочем, обсуждение возможности инвестиций со стороны Саудовской Аравии еще не завершилось, но тем не менее находится на финальной стадии. В последние месяцы президент Эрдоган также налаживает отношения с Эр-Риядом как с целью укрепления торговых связей, так и с целью поиска новых источников валютной выручки перед президентскими выборами, которые пройдут в следующем году. А когда Эрдогану что-то надо, он умеет этого добиваться.