Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отправил Европарламенту «информационный кейс». Он представляет собой кувалду со следами крови в кейсе из-под скрипки, пишут российские СМИ.

«Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным», — цитируют Пригожина журналисты. Кувалда ассоциируется с ЧВК «Вагнер» и внесудебными казнями над «предателями», которые устраивают вагнеровцы.

«На самом деле, до евродепутатов, конечно, не дотянуться, так что использовать этот инструмент будут против самих же россиян, но они при этом не должны возмущаться. Глупо похохатывая, они должны все это одобрить», — сказал политолог Аббас Галлямов.

В ноябре Telegram-канал, связанный с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео казни бывшего бойца, который перешел на сторону Украины. На видео мужчина сообщает, что в сентябре перешел на сторону Украины, а в ноябре его похитили. После этого ему разбивают голову кувалдой. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал кадры убийства «прекрасной режиссерской работой».