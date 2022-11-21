Какие телевизоры лучше всего подходят для просмотра ЧМ по футболу?

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Хотя идея покупки нового телевизора занимательна, выбор самой модели может привести в замешательство. Особенно актуализируется тема поиска современного телевизора с высоким качеством картинки и звуковой системы во время чемпионата мира по футболу. Совместно с Kontakt мы подготовили список самых лучших телевизоров на рынке.

SONY 4K ULTRA HD Благодаря способности телевизора передавать более чем миллиарда цветов вы во всех красках увидите эмоции Рональдо после гола, а звуковой системе Dolby Digital Plus вы почувствуете всю атмосферу стадиона и в точности услышите все слова комментатора. Телевизоры с технологией TRILUMINOS - это революция в качестве цвета. Технология, разработанная Sony, использует отдельные светодиоды (LED) для красного, зеленого и синего, которые признаны самыми сложно воспроизводимыми цветами на экране телевизора. Одним словом, экран телевизоров с TRILUMINOS передает цвета более яркими и насыщенными.

LG NANOCELL Одной из главных особенностей телевизора LG NanoCell является использование наночастиц (технология LG NanoCell) для фильтрации бледных цветов и не очищенных цветовых оттенков из волны RGB-сигнала. Вы можете повесить телевизор LG NanoCell с элегантным и минималистичным дизайном на стену как произведение современного искусства. Экран настолько тонкий, что вы получите реалистичное изображение любимого кино, футбола и любого другого контента. Матч любимой команды не закончился желаемым результатом? Не расстраивайтесь, так как LG NanoCell поддерживает облачный сервис, NVIDIA GeForce Now переносит компьютерные игры прямо на ваш телевизор. Таким образом, вы сможете изменить ход игры по своему желанию.

LG OLED TV LG, мировой лидер рынка OLED телевизоров, оправдает ваши ожидания с диагональю экрана 140 см. OLED-телевизоры занимают лидирующие позиции среди телевизоров с лучшими техническими характеристиками, предлагая высокую точность цветопередачи, максимальную контрастность, широкий угол обзора и неразмытое изображение. Наряду с функциональностью, OLED-телевизоры LG также привлекают пользователей очень тонким экраном. Благодаря звуковой системе «Dolby Digital» вы получите чистый звук как от самых тихих сцен, так и от самых громких. Это поможет вам прочувствовать все тонкости сценария.

SAMSUNG NEO QLED От этого телевизора будет сложно отвести глаза. Разрешение экрана, которое превышает качество UHD 4K в 4 раза и 33 миллиона пикселей отличают телевизор Samsung NEO QLED от других. Телевизоры, оснащенные процессором Quantum 8K, способны масштабировать любой контент до уровня 8K. Процессор Quantum 8K использует искусственный интеллект для повышения уровня контрастности, что делает картинку намного яркой и реалистичной. У телевизора почти отсутствует экранная рама. Поэтому телевизор выглядит аккуратно как спереди, так и сзади. Вы можете разместить телевизор и в центре гостиной, и повесить его на стену. Элегантный дизайн модели прекрасно впишется в любой интерьер. Технология Q-Symphony позволяет динамикам Neo QLED и саундбару работать синхронно. Благодаря этому вы сможете превратить ваш дом в концертный зал с идеальной звуковой системой. Также телевизор оснащен функцией Active Actor Voice Enhancement, что позволяет усилить звучание речи, благодаря чему вы ясно и четко услышите все диалоги, даже если дома работает пылесос.