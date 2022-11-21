Израиль сделал тайное предложение Западу
Израиль предложит Западу сорвать поставки в Россию иранских дронов и баллистических ракет, которые используются для ударов по Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники из израильского МИД.
По их словам, 20 октября МИД Израиля разослал в несколько десятков израильских посольств, работающих в западных странах, секретную телеграмму. В ней был написан призыв начать поднимать вопрос о поставках иранских беспилотников и ракет в Россию. После этого внешнеполитическое ведомство прислало досье с разведывательными данными, которые рассказывают о том, как Иран снабжает армию России оружием.
Получив эту депешу, израильские дипломаты скоординировано выступили с демаршами по этому вопросу во многих странах и передали разведданные местным правительствам. Посол Израиля в НАТО передал досье заместителю генсека организации, а другой высокопоставленный израильский дипломат прибыл в Брюссель, чтобы провести серию встреч по этой теме в штаб-квартире Евросоюза и Европейском парламенте.
Посол Израиля в Москве поднял вопрос перед заместителем главы МИД России и передал озабоченность Тель-Авива. Израильские власти планируют пойти дальше и организовать международную конференцию, посвященную распространению иранских беспилотников.
Официальные источники утверждают, что в правительстве Израиля надеются использовать тему иранской военной помощи России для усиления международного давления на Тегеран.