Израиль сделал тайное предложение Западу

Израиль предложит Западу сорвать поставки в Россию иранских дронов и баллистических ракет, которые используются для ударов по Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники из израильского МИД.

По их словам, 20 октября МИД Израиля разослал в несколько десятков израильских посольств, работающих в западных странах, секретную телеграмму. В ней был написан призыв начать поднимать вопрос о поставках иранских беспилотников и ракет в Россию. После этого внешнеполитическое ведомство прислало досье с разведывательными данными, которые рассказывают о том, как Иран снабжает армию России оружием.

Получив эту депешу, израильские дипломаты скоординировано выступили с демаршами по этому вопросу во многих странах и передали разведданные местным правительствам. Посол Израиля в НАТО передал досье заместителю генсека организации, а другой высокопоставленный израильский дипломат прибыл в Брюссель, чтобы провести серию встреч по этой теме в штаб-квартире Евросоюза и Европейском парламенте.