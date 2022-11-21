Евросоюз работает над новым пакетом санкций против России

Евросоюз в ускоренном режиме работает над девятым пакетом санкций против России из-за войны в Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Финляндии, которую транслировала пресс-служба ЕК.

"Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций", - сказала она.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз планирует еще больше ослабить российскую экономику.

Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций против России с февраля 2022 года, когда Москва начала войну в Украине. Последний пакет санкций был утвержден в начале октября.