Военные атташе и журналисты осмотрели минное поле в направлении Сарыбаба ФОТО
Аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств и представители средств массовой информации провели осмотр противопехотного минного поля в северном направлении вершины Сарыбаба, обнаруженного инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, сообщили в Минобороны.
Минное поле, усеянное противопехотными минами армянского производства, было установлено незаконными армянскими вооруженными формированиями.
Во время визита, организованного Министерством обороны, представители были подробно проинформированы о проводимой на этой территории работе по разминированию и обнаруженном 21 ноября минном поле с 350 единицами противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году.