Лукашенко поставил ультиматум Украине

Киев должен начать подготовку к переговорам с Россией, если Украина не хочет новых жертв. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишут российские СМИ.

"Все в руках Украины. Не потому, что я хочу свалить это на (Владимира - ред.) Зеленского или на Украину. Сейчас все в руках Украины. Это тяжело, это сложно, это трудно (заключить мирный договор - ред.), но если они хотят восстановиться, они должны это сделать. Это не то, что Путин говорил задолго до СВО, это будет угрожать потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться”, – заявил глава Беларуси.