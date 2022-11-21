Пять международных наград на 30-летний юбилей наши прорывы
В этом году Государственный фонд социальной защиты Азербайджана отмечает очередной юбилей. Тридцать лет – немалый срок для государственной структуры, зарекомендовавшей себя, к тому же, одной из наиболее передовых в стране. Причем наиболее ощутимые успехи этой структуры были отмечены в области перехода к модели государственной службы.
В беседе с корреспондентом haqqin.az представители Государственного фонда социальной защиты Азербайджана с гордостью отметили, что только в течение юбилейного года их структура была удостоена пяти международных наград. Не сговариваясь, сразу несколько международных организаций вручили азербайджанскому фонду свои высшие награды за достижения в разных сферах деятельности.
В частности, Государственный фонд социальной защиты Азербайджана был удостоен высшей награды Великобритании «Международное государственное учреждение 2022 года», награды Международной ассоциации социального обеспечения, награды Международной ассоциации пенсионного и социального обеспечения, а также двух сертификатов качества, врученные Международной ассоциацией социального обеспечения на ее Всемирном форуме.
В Госфонде соцзащиты подчеркивают, что его международные признание и оценка в полной мере отражают успехи, достигнутые в результате проведенных реформ.
О многих из них, проведенных за 30 лет Госфондом, haqqin.az уже рассказывал, отмечая роль этой госструктуры в реализации социальной политики и социальной защиты населения, которая успешно проводится в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева.
Следует особо отметить, что последовательные социальные реформы позволили только за последние четыре года увеличить в Азербайджане минимальную пенсию в 2,2 раза, среднемесячную пенсию на 80 процентов, а социальные выплаты и пенсионные расходы - в 3,5 раза.
За этот же период были реализованы три пакета социальных реформ, на которые ежегодно выделялись дополнительные средства в размере шести миллиардов манатов, и которые охватили в общей сложности более четырех миллионов граждан страны.
Что же касается самого Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения, которому была отведена особая роль в реализации перечисленных выше реформ, то его доходы, в том числе от обязательного государственного социального страхования, с каждым годом увеличиваются, что приводит к ощутимому укреплению финансовой независимости ГФСЗ, а значит, к росту благополучия слоев населения, нуждающихся в социальной помощи.
Особенно зримо это проявилось после 44-дневной Отечественной войны, когда ГФСЗ, переведя свою деятельность с административного управления на модель индивидуального обслуживания населения, проделал многоплановую и эффективную работу по оперативному обслуживанию семей погибших и участников войны.
В числе реформ, которые в последние годы осуществил Государственный фонд социальной защиты, следует отметить определение социальных выплат через электронную систему, достижение полной прозрачности и адресности в системе социального обеспечения, а также своевременную выплату социальных платежей со стороны Фонда, сотрудники которого ежемесячно обслуживает 2,3 миллиона граждан страны.
В результате этих инновационных реформ Государственный фонд социальной защиты применяет сегодня пять международных стандартов ISO, которые позволили ему добиться значительного прогресса в повышении качества услуг на основе укрепления системы социального обеспечения, прозрачности в этой сфере и проактивных механизмов назначения.
До сих пор речь шла лишь о пяти международных наградах, удостоенных фондом в текущем году. В целом же за неполный 2022 год это подразделение Минтруда было удостоено в общей сложности одиннадцати престижных наград. Что дает все основания говорить о правильном выборе направления работы с социальными группами населения не только Государственного фонда социальной защиты, но и других подразделений и структур Министерства труда и социальной защиты населения.