Эльнур Мамедов, отдел экономики 15:05

В этом году Государственный фонд социальной защиты Азербайджана отмечает очередной юбилей. Тридцать лет – немалый срок для государственной структуры, зарекомендовавшей себя, к тому же, одной из наиболее передовых в стране. Причем наиболее ощутимые успехи этой структуры были отмечены в области перехода к модели государственной службы. В беседе с корреспондентом haqqin.az представители Государственного фонда социальной защиты Азербайджана с гордостью отметили, что только в течение юбилейного года их структура была удостоена пяти международных наград. Не сговариваясь, сразу несколько международных организаций вручили азербайджанскому фонду свои высшие награды за достижения в разных сферах деятельности.

В частности, Государственный фонд социальной защиты Азербайджана был удостоен высшей награды Великобритании «Международное государственное учреждение 2022 года», награды Международной ассоциации социального обеспечения, награды Международной ассоциации пенсионного и социального обеспечения, а также двух сертификатов качества, врученные Международной ассоциацией социального обеспечения на ее Всемирном форуме. В Госфонде соцзащиты подчеркивают, что его международные признание и оценка в полной мере отражают успехи, достигнутые в результате проведенных реформ. О многих из них, проведенных за 30 лет Госфондом, haqqin.az уже рассказывал, отмечая роль этой госструктуры в реализации социальной политики и социальной защиты населения, которая успешно проводится в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева.

Следует особо отметить, что последовательные социальные реформы позволили только за последние четыре года увеличить в Азербайджане минимальную пенсию в 2,2 раза, среднемесячную пенсию на 80 процентов, а социальные выплаты и пенсионные расходы - в 3,5 раза. За этот же период были реализованы три пакета социальных реформ, на которые ежегодно выделялись дополнительные средства в размере шести миллиардов манатов, и которые охватили в общей сложности более четырех миллионов граждан страны. Что же касается самого Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения, которому была отведена особая роль в реализации перечисленных выше реформ, то его доходы, в том числе от обязательного государственного социального страхования, с каждым годом увеличиваются, что приводит к ощутимому укреплению финансовой независимости ГФСЗ, а значит, к росту благополучия слоев населения, нуждающихся в социальной помощи. Особенно зримо это проявилось после 44-дневной Отечественной войны, когда ГФСЗ, переведя свою деятельность с административного управления на модель индивидуального обслуживания населения, проделал многоплановую и эффективную работу по оперативному обслуживанию семей погибших и участников войны.