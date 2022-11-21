Кремль об ударах по энергообъектам Украины
Россия бьет по украинским объектам, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.
"СВО выполняет свои задачи. Ударов по соцобъектам как не было, так и нет. А что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они подлежат поражению. Работа в этом плане продолжается", - заявил Песков.
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