Кремль: Киев может все остановить

У Киева есть возможность все урегулировать и выполнить требования Москвы, тем самым прекратив страдания украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания мирного населения", - сказал он.