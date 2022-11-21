МИД: Армения продолжает совершать военные провокации

«Согласно информации Министерства обороны Азербайджанской Республики, в северном направлении высоты Сарыбаба обнаружены 350 противопехотных мин типа PMN-Э, произведенных в Армении в 2021 году, которые установлены армянскими вооруженными формированиями, все еще не выведенными с территории Азербайджана. Отметим, что с августа текущего года на Кельбаджарском и Лачинском направлениях границы между Азербайджаном и Арменией было обнаружено и обезврежено 1 119 мин, а на территории Карабахского экономического района - 1 609 мин, произведенных в Армении в 2021 году (всего 2 728).

По приглашению Минобороны Азербайджана командующий российскими миротворческими силами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, генерал-майор Андрей Волков, руководитель турецкого контингента совместного турецко-российского Центра мониторинга генерал-майор Фатих Акпинар и руководитель российского контингента контр-адмирал Олег Семенов 23 ноября осмотрели заминированный участок. 24 ноября эту территорию посетили военные атташе иностранных государств и иностранные журналисты, аккредитованные в Азербайджане.

Вышеуказанное еще раз демонстрирует, что Армения, вопреки 4 пункту трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, не вывела полностью свои силы с территории Азербайджана, а также, грубо нарушив пункт 6 трехстороннего заявления и переправив мины, злоупотребила Лачинской дорогой для незаконной военной деятельности, совершив провокации против Азербайджана.

Продолжение Арменией совершения военных провокаций против Азербайджана, неполный вывод ею своих сил с территории страны, а также продолжение целенаправленной установки мин на наших территориях являются основными угрозами проводимым в постконфликтный период широкомасштабным восстановительно-строительным работам, гражданскому населению на этих территориях, возвращению и мирному проживанию на родных землях бывших вынужденных переселенцев.

Напомним, что с окончания Отечественной войны 2020 года до сегодняшнего дня от мин пострадали 268 наших граждан, из них 45 человек, в том числе 3 журналиста, погибли. Из 45 погибших 35 являются гражданскими лицами.

Все это еще раз демонстрирует, что Армения препятствует процессу нормализации и усилиям по установлению мира в регионе. Эта деятельность Армении является военным преступлением, серьезным нарушением международного гуманитарного права и обязательств, взятых Арменией в рамках трехстороннего заявления», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.