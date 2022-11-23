Россия и Турция усилят защиту «Турецкого потока»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждают возможность повысить уровень защиты газопровода "Турецкий поток". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, рассматривают ли президенты России и Турции меры усиления контроля и антитеррористической защиты газопровода "Турецкий поток", представитель Кремля ответил так: "Рассматривают. Такая потребность есть, ибо существует потенциальная угроза", передают российские СМИ.

Ранее в четверг в ФСБ сообщили о якобы попытке украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе системы "Южный коридор", поставляющей газ по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" в Турцию и ЕС.