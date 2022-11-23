Kapital Bank запустил еще одно инновационное платежное решение

Kapital Bank представил для своих клиентов очередное технологическое нововведение в сфере безналичных платежей. Любители активного образа жизни теперь могут совершать бесконтактные оплаты с помощью спортивных смарт-часов Garmin. Воспользоваться новой услугой могут держатели карт Visa.

Для совершения бесконтактного платежа необходимо открыть приложение «Кошелек» на часах Garmin, ввести назначенный PIN-код и поднести умное устройство к платежному терминалу. С помощью часов всего в несколько нажатий можно совершать оплаты в супермаркетах, аптеках, такси, ресторанах, кафе и любых других местах, где принимают бесконтактные платежи.