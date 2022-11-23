Эрдоган: Турция будет везде, где есть террористы

Турция продолжит бороться с террористами PKK в Сирии и Ираке. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT Haber.

Он подчеркнул, что в турецком парламенте есть люди, которые не согласны с проведением антитеррористических операций.

«Наши вооруженные силы уничтожают гнезда террористов (РКК – ред.) в Сирии и Ираке, где планируются и осуществляются атаки (на Турцию – ред.). Везде, где есть террористы, там будут службы безопасности (Турции – ред.) со своей полицией, армией и силами безопасности… Мы будем в Габаре, мы будем в Джуди, мы будем в Тендюреке (горы в Турции, где скрываются боевики Рабочей партии Курдистана - ред.). Короче говоря, мы будем везде, где бы они ни были», - сказал глава Турции.