Макрон против кандидатов из Британии и Турции

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен наложить вето на кандидатуру главы британской Минобороны Бена Уоллеса при принятии решения о новом генсеке НАТО, также он против любого кандидата на этот пост из Британии и Турции, сообщило издание Express.

The New York Times ранее назвала Уоллеса среди возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга 30 сентября 2023 года.

"Макрона встретили с яростью после того, как появилась информация о том, что президент Франции пытается наложить вето на (кандидатуру) Бена Уоллеса, которую рассматривают на пост генерального секретаря НАТО", - пишет Express.

По данным издания, Франция выступает против любых кандидатов из Британии и Турции.